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Masuaku'da kırılma noktası o gelişme oldu! Performansı yükseldi

Masuaku'da kırılma noktası o gelişme oldu! Performansı yükseldi

10:368/03/2025, Cumartesi
G: 8/03/2025, Cumartesi
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Beşiktaş'ta sezonun başlarında sergilediği performansla taraftarların tepkisini çeken Kongolu savunmacı Arthur Masuaku, son haftalarda ise yükselen bir grafiğe sahip. Tecrübeli ismin, kırılma noktası belli oldu.

Başkan Serdal Adalı'nın göreve gelmesinden kısa bir süre sonra Masuaku'nun sözleşmesiyle ilgili kritik bir karar alındı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Kongolu futbolcunun sözleşmesini uzatma şartı devre dışı bırakıldı.

Bu değişiklik, 31 yaşındaki futbolcunun performansında gözle görülür bir artış sağladı. Bu sezon 35 maçta sahaya çıkan Masuaku, 1 gol ve 8 asistlik katkısıyla dikkatleri üzerine çekti. 

Kontratının sona yaklaşmasıyla birlikte transfer piyasasında da radara takılan tecrübeli sol bek, özellikle Yunanistan’dan iki kulübün listesine girmişti.

#Beşiktaş
#Arthur Masuaku
#Serdal Adalı

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