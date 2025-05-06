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Mauro Icardi Serie A'ya geri dönüyor: Cesc Fabregas devreye girdi

Mauro Icardi Serie A'ya geri dönüyor: Cesc Fabregas devreye girdi

19:306/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin adı transferde anılmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların golcü oyuncusuna İtalya Serie A'dan ilgi var. 32 yaşındaki forvetin sezon sonunda İtalya'ya geri dönüş yapmaya hazırlandığı yazıldı.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi için transferde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray Kulübü, yıldız oyuncu için geçtiğimiz günlerde 'Latin Amerika'ya transfer olacak' iddialarını yalanlamıştı.

Mauro Icardi için bu kez İtalya'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kadrosunu güçlendirmek ve iddialı bir kadro kurmak isteyen Como'nun Galatasaray'dan Mauro Icardi'yi istediği aktarıldı.

Fichajes'te yer alan habere göre, Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas'ın, kadrosunu Mauro Icardi ile güçlendirmek istediği ve Arjantinli yıldızla görüşme halinde olduğu yazıldı.



Icardi'nin mali şartları sağlanması halinde Serie A'ya dönmeye sıcak baktığı, transfer görüşmelerin sene sonu tamamlanma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Bu sezon 14 maçta 6 gol atıp ve 2 asistlik katkı yapan 32 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi önümüzdeki sona erecek.

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