Mbappe koşarak Arda Güler'in yanına gitti: Dünya yıldızını şaşırttı! İşte o diyalog…

Real Madrid forması giyen milli oyuncumuz Arda Güler, herkesi kendisine hayran bıraktırmaya devam ediyor. Son olarak yeni transfer Kylian Mbappe de antrenman sırasında Arda'nın yanına koşarak gelerek övgü dolu sözler kullandı.
Geride bıraktığımız sezon çok fazla forma şansı bulamayan Arda Güler, bu yıl Real Madrid formasına göz kırpıyor.
Milli oyuncumuz Arda Güler, antrenmanlarda ve oynadığı hazırlık maçlarında herkesi kendisine hayran bıraktırmaya devam ediyor.
Hatta Defensa Central'in haberine göre; teknik direktör Carlo Ancelotti Real Madrid'in hücum hattını Arda üzerinden planlıyor.
Habere göre Ancelotti, yapılan antrenmanda Arda Güler - Vinicius Junior - Kylian Mbappe üçlüsünü ileri uçta denedi.
Antrenmanda da Arda Güler, Ancelotti başta olmak üzere Mbappe ve takım arkadaşları çok etkiledi.
Antrenmanda Arda'nın pasında topla buluşan Mbappe, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Golden sonra Arda Güler'in yanına koşarak gelen Mbappe, habere göre şu ifadeleri kullandı:
"Sen çok yeteneklisin. Beni şaşırttın. Birlikte oynamak çok keyifli olacak."
Ayrıca Arda ile Mbappe'nin Atalanta karşısında birlikte oynamalarının beklendiği öğrenildi.