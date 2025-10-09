Mbappé’nin annesinden şok itiraf: “Oğlum artık insan değil!”

Real Madrid’in yıldız forveti Kylian Mbappé’nin annesi Fayza Lamari, verdiği röportajda oğlunun şöhretin karanlık yüzüyle mücadelesini anlattı.
Real Madrid'in forveti Mbappe'nin annesi Demain le Sport'a katılarak yıldızlığın karanlık yüzüne nadir bir bakış attı. Eski hentbolcu, PSG'deki medya ilgisinin yoğunluğunun oğlu için günlük hayatı nasıl neredeyse imkansız hale getirdiği hakkında duygusal bir konuşma yaptı ve şunları söyledi:
"Kylian, Paris'te kusurlarının üzerine bir büyüteç tutulmuş gibiydi; artık insan değildi. Çok kötü anlar yaşadım. Artık sokakta bile yürüyemiyor. Bu beni üzüyor. Kamuya mal olmaya hazır değiliz."
Lamari ayrıca Mbappe'nin meteorik yükselişinden sonra hayatının ne kadar hızlı değiştiğini de anlattı ve sözlerine şöyle devam etti: "2018 Dünya Kupası sırasında evde yapayalnızdım. Onu Champs-Elysees'te yürürken gördüğümde benden uzaklaştığını anladım.
Bondy'den doğruca Royal Monceau'ya gittim. Kendimi Tuche ailesi gibi hissettim." Lamari bu cümlesiyle aniden zengin olan fakir bir aileyi konu alan Les Tuche filmine atıfta bulundu.
PSG ile yıllarca süren spekülasyon ve gerginliğin ardından Mbappe nihayet uzun zamandır beklenen Los Blancos'a geçişini 2024 yılında serbest transfer olarak sağladı.
PSG'deki son sezonu çalkantılı geçti, sözleşmesini uzatmayı reddettiği için kadro dışı bırakıldı ve kulübün hiyerarşisiyle giderek gerginleşen bir ilişkiyle karşı karşıya kaldı.
Madrid'deki ilk sezonu 44 gol atmasına rağmen büyük bir kupa kazanamadan sona eren Mbappe'nin formu yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde yükseldi.
26 yaşındaki oyuncu bu sezon 10 maçta 14 gol atarak Madrid'in şu ana kadar attığı toplam gollerin yarısından fazlasına katkıda bulundu.