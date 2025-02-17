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Mert Hakan Yandaş'ın annesine verdiği cevap olay oldu: Gülümseten diyalog

Mert Hakan Yandaş'ın annesine verdiği cevap olay oldu: Gülümseten diyalog

Haber Merkezi
13:4217/02/2025, Pazartesi
G: 17/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında, sarı lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile annesi arasında geçen diyalog, görenleri gülümsetti.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Mücadeleyi sarı lacivertli takım 3-1 kazandı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mert Hakan Yandaş, mücadele sonrasında sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Paylaşımının altına annesi Beren Yandaş, kırmızı kalp emojisi koydu.

Daha sonra bu paylaşıma Mert Hakan Yandaş, "Annecim, kırmızı kalp kullanmıyoruz" yanıtını verdi.

Mert Hakan'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde yüzlerce beğeni alırken, sosyal medyada da 'gülümseten diyalog' şeklinde paylaşıldı.

#Fenerbahçe
#Mert Hakan Yandaş
#Süper Lig

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