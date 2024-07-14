Mertens'ten dikkat çeken Batshuayi sözleri: Ben bu kararı alamazdım

Tecrübeli yıldız, İtalya'da yıllarca karşılıklı oynadığı Ciro Immobile'nin Beşiktaş'a transferini ise "Beşiktaş onun gelmesi için çaba sarf etmiştir. O da bu sevgiyi hissedip gelme kararı almıştır. Benim için durum böyleydi, Icardi için de aynısı olduğunu düşünüyorum. Bazı zamanlarda kulübün seni istediğini hissedersin ve bu senin için en iyi karardır." sözleriyle değerlendirdi.