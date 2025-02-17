Mesut Özil’den Fenerbahçe itirafı: ‘Bırakmak istemiştim’

Kariyerinin son yıllarında Fenerbahçe forması giyen eski futbolcu Mesut Özil çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Real Madrid ve Arsenal gibi dünya devlerinin formasını giyen Mesut Özil, daha sonra Türkiye'nin yolunu tutarak çocukluk aşkı Fenerbahçe'de oynama hayalini gerçekleştirmişti.
Ardından Başakşehir'de oynayarak 2023 yılının mart ayında emekli olmuş ve futbolu bıraktığını resmen açıklamıştı.
Mesut, katıldığı canlı yayında futbol kariyerine ve Fenerbahçe'ye dair önemli konulara değindi.
'Fenerbahçe'de bu yüzden oynadım' "Fenerbahçe mi Galatasaray mı?" sorusuna yanıt veren Özil, "Fenerbahçeli olmak hayalimdi o da gerçek oldu. Galatasaray'ı da son yıllarda oynadığı futboldan dolayı tebrik ediyorum" cevabını verdi.
Özil ardından futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istediğini ancak bunun neden gerçekleşmediğini şu sözlerle anlattı: "Futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istemiştim. Fenerbahçe'de oynama sebebim bu yüzdendi ama izin vermediler.
Sonrasında zaten Başakşehir'e gittim ardından da çocuğum dünyaya geldi futbolu bıraktım, iyi ki de bırakmışım."