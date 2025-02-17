Mesut Özil’den Fenerbahçe itirafı: ‘Bırakmak istemiştim’

'Fenerbahçe'de bu yüzden oynadım' "Fenerbahçe mi Galatasaray mı?" sorusuna yanıt veren Özil, "Fenerbahçeli olmak hayalimdi o da gerçek oldu. Galatasaray'ı da son yıllarda oynadığı futboldan dolayı tebrik ediyorum" cevabını verdi.



