A Milli Futbol Takımı deplasmanda Polonya ile hazırlık maçına çıkacak. Milliler İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 8'inci maçına Polonya karşısında çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, İtalyan teknik adamla çıktığı son 3 maçı kazanamadı. Bu maçlarda 10 gol atan milliler, kalesinde 10 gol gördü. Peki, Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında tüm detaylar.

1 / 26 Milli Futbol Takımı hazırlık maçında deplasmanda Polonya ile karşı karşıya gelecek.



2 / 26 Türkiye, 101 yıllık tarihinde 341'i resmi, 284'ü özel 625 maç oynayıp biri hükmen 242 galibiyet, 148 beraberlik, 235 yenilgi yaşadı.

3 / 26 Ay-yıldızlılar, 269'u deplasmanda, 272'si Türkiye'de, 84'ü ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 852 gol attı, kalesinde 895 gol gördü.



4 / 26 Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 625 karşılaşmanın 541'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

5 / 26 Milliler, 625 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

6 / 26 Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi.



7 / 26 Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.



8 / 26 Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

9 / 26 Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 8'inci maçına Polonya karşısında çıkacak.

10 / 26 POLONYA - TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Polonya - Türkiye hazırlık maçı 10 Haziran Pazartesi saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.



11 / 26 POLONYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

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12 / 26 Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, 4'üncü maçında berabere kaldı.

13 / 26 Ay-yıldızlı ekip, İtalyan teknik adamla çıktığı son 3 maçı ise kazanamadı.



14 / 26 Bu maçlarda 10 gol atan milliler, kalesinde 10 gol gördü.

15 / 26 Ay-yıldızlı ekip, Montella yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

16 / 26 Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı 2'nci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti.



17 / 26 Türkiye, Vincenzo Montella ile oynadığı 3'üncü karşılaşmada deplasmanda Almanya'yı 3-2 ile geçti.

18 / 26 Montella yönetiminde 4'üncü maçını deplasmanda Galler ile oynayan ay-yıldızlı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.



19 / 26 Milli takım, İtalyan teknik adam yönetimindeki ilk yenilgisini Macaristan deplasmanında 1-0'lık sonuçla aldı.



20 / 26 Milliler, son oynadığı hazırlık maçında ise Avusturya'ya 6-1 mağlup olarak en ağır yenilgilerinden birini yaşadı.

21 / 26 Ay-yıldızlı ekip son maçında ise deplasmanda İtalya ile golsüz berabere kaldı.

22 / 26 A Milli Futbol Takımı, 2024 yılındaki 4'üncü maçına Polonya deplasmanında çıkacak.

23 / 26 Ay-yıldızlı ekip, bu yıl ilk karşılaşmasını 22 Mart'ta deplasmanda Macaristan ile oynadı. Ev sahibi takım, Dominik Szoboszlai'nin penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

24 / 26 Milli Takım, yılın 2'nci maçında ise deplasmanda Avusturya'ya 6-1 gibi tarihi bir sonuçla mağlup oldu.

25 / 26 Türkiye, 2024'te 3'üncü karşılaşmasında deplasmanda İtalya ile 0-0 berabere kaldı.

