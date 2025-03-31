Milli yıldız Avrupa manşetlerinde: ‘Artık dokunulmaz’

Maçın ardından konuşan milli futbolcu, "Golden dolayı mutluyum. Biz bir takımız ve birlikte çalışmaya devam ediyoruz, galibiyetten dolayı mutluyuz. Tudor yeni bir enerji getirdi ama aynı zamanda Thiago Motta'ya da teşekkür etmek istiyorum." dedi.