Milli yıldıza Premier Lig’den 50 milyon euroluk teklif

Avrupa’da görev aldığı her takımda büyük başarılara imza atan milli yıldıza Premier Lig’den servet teklif edilecek. Daha önce Bayern Münih’ten teklif alan yıldız futbolcu teklifi reddetmişti. İngiliz basınından sızan bilgiye göre oyuncuya 50 milyon euroluk teklif yapılacak. Detaylar haberimizde.

1 / 8 Inter forması ile büyük başarılara imza atan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

2 / 8 Interlive.it'in haberine göre; Manchester United, Erik ten Hag'ın isteği doğrultusunda deneyimli oyuncu için dolgun bir teklif yapacak.



3 / 8 Kırmızı Şeytanlar, Casemiro'nun son dönemlerde iyi performans göstermediğinden dolayı bu transfere yöneldiği aktarıldı.

4 / 8 Haberde İngiliz ekibinin 50 milyon Euro bandında bir teklif götüreceğinin altı çizilirken, bunun Çizme ekibi için yeterli olamayabileceği öne sürüldü.



5 / 8 Ancak Premier League kulüplerinin maaş tekliflerinde yüksek rakamlar sunabilmesi nedeniyle bir tehdit oluşabilir.



6 / 8 Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, daha önce 30 yaşındaki yıldız ismi kadrosuna katmak istemiş ancak başarılı olamamıştı.



7 / 8 Geçtiğimiz sezon takımı ile tüm kulvarlarda 40 maça çıkan başarılı futbolcu, 15 gol ve 3 asistlik performans göstererek kazanılan İtalya Serie A şampiyonluğunda büyük rol oynamıştı.

