Milli yıldızdan Fenerbahçe itirafı! "Heyecandan bayılacaktım"

Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren milli futbolcu Merih Demiral, Fenerbahçe altyapısında geçirdiği günleri anlattı. Tecrübeli oyuncu, Samandıra'ya ilk girişinde oldukça heyecanlandığını söyledi.
Merih Demiral, Fenerbahçe'deki günlerine ilişkin KAFA Sports'a açıklamalarda bulundu. Demiral şunları söyledi:
"Kadıköy'de oynamak hiç nasip olmadı ama top toplayıcı oldum orada çok. Onun heyecanı bile ayrıydı."
"Benim bile elim ayağım titriyordu, yanlış bir şey yapmayayım, topu geç atmayayım... Çok ayrı bir heyecanı vardı."
"Fenerbahçe A Takımı'na çıktığı ilk günü hatırlıyorum. Okuldaydım, okulda geldi telefon. Dersteyim biri girdi 'A Takım antrenmanına çağırıyorlar seni.' dedi. O zaman da takımda kimler var... Van Persie, Nani, Volkan Demirel, Mehmet Topal, Gökhan Gönül, Kjaer, Bruno Alves kimler kimler vardı."
"Samandıra'ya ilk girişimde heyecandan bayılacak gibiydim, inanamazsınız. A Takım eşyalarını giymek bile inanılmaz bir şeydi. Çok unutulmaz bir şey."