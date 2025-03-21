Montella’dan Beşiktaş yanıtı: ‘Her şeyden üstündür’

Montella, "Sizden önce bir gelenek vardı, üç büyüklerden mutlaka milli takıma futbolcu çağırılıp oynatılırdı. Bugün Beşiktaş'tan kimseyi göremedik, bunun özel bir sebebi var mı? Beşiktaşlı taraftarların tepkisi var bu konuda." sorusunun ardından