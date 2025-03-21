Montella’dan Beşiktaş yanıtı: ‘Her şeyden üstündür’

Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella Macaristan galibiyetinin ardından basın toplantısında konuştu. İtalyan teknik adam, basın toplantısında Beşiktaş'la ilgili gelen soruya da cevap verdi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan maçında Beşiktaş'tan kimsenin oynamamasıyla ilgili gelen soruya cevap verdi.
Montella, "Sizden önce bir gelenek vardı, üç büyüklerden mutlaka milli takıma futbolcu çağırılıp oynatılırdı. Bugün Beşiktaş'tan kimseyi göremedik, bunun özel bir sebebi var mı? Beşiktaşlı taraftarların tepkisi var bu konuda." sorusunun ardından
"Çok basit bir şekilde seçim yapıyorum. O anda ihtiyacımıza göre en iyi kimse onu seçiyorum.
Milli takımda süremiz az oluyor ve fazla çalışamıyoruz. Formalara bakmadan seçim yapıyorum. Milli takımın ihtiyacına göre seçim yapıyorum.
Daha önce de dediğim gibi milli takım her şeyden üstündür." yanıtını verdi.