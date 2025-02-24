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Montella'ya milli takımdan damat: Kızımın onun gibi biriyle evlenmesini isterim

Montella'ya milli takımdan damat: Kızımın onun gibi biriyle evlenmesini isterim

13:4924/02/2025, Pazartesi
G: 24/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türk futbolcunun karakterinden övgü dolu sözlerle bahsederken dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

Vincenzo Montella, İtalya Serie A'da Juventus'un deplasmanda Cagliari'yi 1-0 yendiği maçı yorumladı.

Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ın da canlı olarak bağlandığı yayında, İtalyan çalıştırıcı dikkat çeken ifadeler kullandı.

Montella, milli takımdan öğrencisi olan Kenan Yıldız'a esprili bir şekilde, "Seni daha iyi oynarken ne zaman göreceğim. Daha fazla gol atman gerekiyor"  dedi.

Kenan Yıldız, Vincenzo Montella'nun bu sözlerine "Bugün en az 2 gol atmalıydım. Önemli olan galibiyet. İyi durumdayız. Her zaman kendimi değil takımı ve takım arkadaşlarımı düşünürüm" karşılığını verdi.

Daha sonra Kenan Yıldız'ın karakterinden övgü dolu sözlerle bahseden İtalyan teknik adam, şaşırtan bir çıkış yaptı.

Montella, "Kenan Yıldız, futbola odaklanmış durumda. Sadece temiz bir yüzü değil aynı zamanda temiz bir ruhu var ve çok çalışıyor. Ben bir kız babasıyım ve gelecekte kızımın böyle bir çocukla evlenmesini isterim" diye konuştu.

#A Milli Takım
#Vincenzo Montella
#Kenan Yıldız

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