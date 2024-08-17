Mourinho Barcelona'nın yıldızını istiyor: Menajeriyle temasa geçildi

İspanyol basını, Fenerbahçe'nin Barcelona'nın gözden çıkardığı yıldız isimi kadrosuna katmak istediğini yazdı. Mourinho'nun çok istediği oyuncunun menajeriyle ilk görüşmenin de yapıldığı belirtildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'yle ilgili İspanyol basınından dikkati çeken bir iddia ortaya atıldı.
Sarı-lacivertlilerin Barcelona'nın yıldızı için harekete geçtiği öne sürüldü.
Sport'un aktardığına göre Fenerbahçe, Ansu Fati'nin sezon sonuna kadar kiralanması için görüşmelerde bulunuyor.
Haberde, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Ansu Fati'yi çok istediği ve 21 yaşındaki futbolcunun menajeri Jorge Mendes ile temasa geçildiği belirtildi.
Barcelona'nın oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak istediği için transfere onay verebileceği aktarıldı.
Gine asıllı İspanyol futbolcunun da forma şansı bulabileceği bir takımda oynamak istediği bildirildi.
Ansu Fati ile Marsilya ve Wolverhampton'ın da ilgilendiği belirtilirken, Fenerbahçe'nin transferdeki en büyük rakibinin Sevilla olduğu kaydedildi.
Geçen sezon Brighton'da kiralık olarak forma giyen Ansu Fati, çıktığı 27 maçta 4 gol atıp 1 asist yaptı.
Barcelona formasıyla ise 112 maçta süre alan Ansu Fati, 29 gol 10 asistlik performans sergiledi.