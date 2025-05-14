Mourinho eski takımından yıldız getiriyor: Hala çok hızlı!

Fenerbahçe’de yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde kanat arayışları sürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho’nun istediği doğrultusunda Chelsea’nin 30 yaşındaki yıldızı için sarı-lacivertli kurmaylar harekete geçti.
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin yıldızı Raheem Sterling menajerler aracığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildi.
Bu sezon Arsenal'de kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.
Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Jose Mourinho'nun da Sterling transferine çok sıcak baktığı gelen haberler arasında.
Piyasa değeri 15 milyon Euro olan İngiliz yıldızın Chelsea ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
Raheem Sterling kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Raheem Sterling, İngiliz profesyonel futbolcudur. Hücum oyuncusu olarak kanat veya forvet pozisyonlarında oynar.
Doğum Tarihi ve Yaşı: 8 Aralık 1994 doğumlu, şu an 30 yaşında (14 Mayıs 2025 itibarıyla).
Uyruk: İngiliz (Jamaika kökenli).
Oynadığı Takımlar:
Queens Park Rangers (QPR): Gençlik kariyerine burada başladı (2003-2010).
Liverpool: 2010'da altyapısına katıldı, 2012-2015 arası A takımda oynadı (129 maç, 23 gol).
Manchester City: 2015-2022 yılları arasında forma giydi (337 maç, 131 gol). Burada 4 Premier Lig şampiyonluğu dahil birçok kupa kazandı.
Chelsea: 2022-2024 yıllarında oynadı (81 maç, 19 gol).
Arsenal: 2024 yazında kiralık olarak transfer oldu. 2024-2025 sezonu itibarıyla Arsenal'da forma giyiyor.