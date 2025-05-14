Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Mourinho eski takımından yıldız getiriyor: Hala çok hızlı!

Mourinho eski takımından yıldız getiriyor: Hala çok hızlı!

16:2614/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe’de yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde kanat arayışları sürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho’nun istediği doğrultusunda Chelsea’nin 30 yaşındaki yıldızı için sarı-lacivertli kurmaylar harekete geçti.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin yıldızı Raheem Sterling menajerler aracığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildi.


Bu sezon Arsenal'de kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.


Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Jose Mourinho'nun da Sterling transferine çok sıcak baktığı gelen haberler arasında.


Piyasa değeri 15 milyon Euro olan İngiliz yıldızın Chelsea ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

Raheem Sterling kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?


Raheem Sterling, İngiliz profesyonel futbolcudur. Hücum oyuncusu olarak kanat veya forvet pozisyonlarında oynar.


Doğum Tarihi ve Yaşı: 8 Aralık 1994 doğumlu, şu an 30 yaşında (14 Mayıs 2025 itibarıyla).

Uyruk: İngiliz (Jamaika kökenli).



Oynadığı Takımlar:

Queens Park Rangers (QPR): Gençlik kariyerine burada başladı (2003-2010).

Liverpool: 2010'da altyapısına katıldı, 2012-2015 arası A takımda oynadı (129 maç, 23 gol).

Manchester City: 2015-2022 yılları arasında forma giydi (337 maç, 131 gol). Burada 4 Premier Lig şampiyonluğu dahil birçok kupa kazandı.

Chelsea: 2022-2024 yıllarında oynadı (81 maç, 19 gol).

Arsenal: 2024 yazında kiralık olarak transfer oldu. 2024-2025 sezonu itibarıyla Arsenal'da forma giyiyor.






#Fenerbahçe
#Mourinho
#Raheem Sterling
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
10. YARGI PAKETİ GENEL AF YASASI 2025 SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Af ve infaz düzenlemesi çıkacak mı, af gelecek mi? Adalet Bakanı Tunç'tan son dakika açıklaması geldi