Mourinho kadroda istememişti! Futbolu bırakmayı düşünüyor

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda istemediği tecrübeli isim, sezon sonunda iyi bir proje bulamaması halinde futbolu bırakmayı düşünüyor.
Fenerbahçe'de sezon öncesi takımın başına Jose Mourinho'nun geçmesinin ardından bazı futbolcular kadroda düşünülmedi.
Sarı-lacivertlilerde Portekizli teknik adamın kadro planlaması dahilinde yer almayan isimlerden birisi de Serdar Aziz oldu.
Bu sezon hiç forma giyemeyen Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki futbolcusunun geleceği merak konusu haline geldi. Fotomaç'ta yer alan habere göre futbolcu, sezon sonu için kararını henüz verebilmiş değil.
Son iki yılda ligde toplamda sadece 12 maçta forma giydiği için Süper Lig'den istediği teklifleri alamayan Serdar, sezon sonunda kafasına yatan bir proje bulamazsa futbolu bırakmayı düşünüyor.