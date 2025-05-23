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Mourinho nihai kararını Fenerbahçe yönetimine iletti

Mourinho nihai kararını Fenerbahçe yönetimine iletti

09:3223/05/2025, Cuma
G: 23/05/2025, Cuma
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Süper Lig'de bu sezon da mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun geleceği tartışma konusu olmuştu. Portekizli teknik adamın son kararını yönetime bildirdiği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk özlemini sonlandıramayan Jose Mourinho ile ayrılık kararı alındı. Ancak bu ayrılığın önündeki en büyük engel Portekizli çalıştırıcının 15 milyon Euro'luk tazminatı.

Milliyet'te yer alan habere göre, görevi bırakma düşüncesi olmayan Jose Mourinho, Fenerbahçe yönetimine takımda kalacağını söyledi.

Ara transfer döneminde Portekiz Milli Takımı'ndan gelen teklif kabul edilmemişti.

Şu anda sarı-lacivertli yönetiminin tek ümidinin Portekiz'den gelecek yeni bir teklifte olduğu aktarıldı.

Başkan Ali Koç kendi isteğiyle ayrılması durumunda Mourinho'nun da Fenerbahçe'ye tazminat ödeyeceğini ifade etmişti. Deneyimli teknik adamın Portekiz'den gelecek olası bir teklife "evet" demesi durumunda masaya oturulacak ve yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'nin yeni hoca arayışına da başladığı, Portekizli çalıştırıcıyla yolların ayrılması halinde Sportif Direktör Mario Branco ve yönetim, adaylarla görüşmeye başlayacak. 

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