Mourinho tarihi tersten yazdı: Fenerbahçe tarihinde bir ilk yaşandı!

Trendyol Süper Lig 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda küme düşen Hatayspor’a 4-2 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu maç ile birlikte teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde tarihinde bir ilki yaşadı.
Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe Hatayspor’a 4-2 yenilerek tarihinde bir ilki yaşadı. İşte maç sonrası öne çıkan çarpıcı notlar…
Hatayspor, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye rakip olduğu dokuzuncu maçta (1B 7M) ilk galibiyetini aldı (hükmen sonuçlar hariç).
Fenerbahçe, Opta'nın bu veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında hem kırmızı kart gördü, hem kendi kalesine gol attı hem de penaltı yaptı.
Bu sezon Süper Lig'de kırmızı kart gören ilk Fenerbahçe oyuncusu olan Mert Müldür, Süper Lig kariyerinin 55'nci maçında ilk kez oyundan ihraç edildi.
Süper Lig'de bu sezon kendi kalesine Fenerbahçe'den daha fazla gol atan bir takım bulunmuyor (3; Çaykur Rizespor, Adana Demirspor & Trabzonspor).
Fenerbahçe, 2012/13'ten (4) bu yana en fazla oyuncusunun kendi kalesine gol attığı Süper Lig sezonunu geçiriyor (Ertuğrul, Livakovic & Djiku).
Hatayspor ağlarını havalandıran İrfan Can Kahveci, Süper Lig'de Nisan 2024'ten (vs Beşiktaş) bu yana ilk kez gol sevinci yaşadı.
FENERBAHÇE TARİHİNDE BİR İLK!
Hatayspor'a 4-2 mağlup olan Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez o sezon küme düşen bir takımdan dört gol yedi.