Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun, Galatasaray’a 2-1 yenildikleri maç sonrası yaşanan gerginlik nedeniyle Trabzonspor deplasmanında takımın başında olup olamayacağı merak konusu. Portekizli hoca, maç sonunda rakip teknik direktörün burnunu sıkarak kırmızı kart görmüş ve PFDK’ya sevk edilmişti. Peki, Mourinho Trabzonspor maçında takımın başında olacak mı? İşte PFDK’nın kararı…
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray’a 2-1 yenildikleri maçın ardından Okan Buruk’un burnunu sıkmıştı.
Maçın sonunda Mourinho’nun Okan Buruk’un burnunu sıkması ve ardından kırmızı kart görmesi, PFDK’ya sevkine neden oldu.
Tedbirli olarak sevk edilen Mourinho’nun, 6 Nisan’daki Trabzonspor maçında takımın başında olup olmayacağı merak ediliyor.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig’de liderin 6 puan gerisinde ve bu maçta puan kaybına tahammülü yok.
Mourinho eğer ceza alırsa, Fenerbahçe’yi bu kritik maçta yardımcı antrenör Zeki Murat Göle’nin yönetmesi bekleniyor.
Eğer PFDK, olayı “saldırı” kapsamında değerlendirirse, Mourinho 5-10 maç men cezası veya 45-90 gün hak mahrumiyeti alabilir.
Ancak henüz resmi bir karar açıklanmadı, bu da durumu belirsiz kılıyor.
Mourinho Trabzonspor maçında takımın başında olacak mı?
Teknik direktör Jose Mourinho’nun Trabzonspor maçında takımın başında, kulübede yer alacağı bildirildi.