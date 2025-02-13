Mourinho'dan çarpıcı tespit: 'Tecrübelerim şunu söylüyor' diyerek açıkladı

'Futbolda her şey olabilir'

"Sanırım ocak ayından itibaren 10 maç yaptık, 8 galibiyet 2 beraberliğimiz var. Takım üzerine koyarak devam ediyor ve gelişiyor. Noel döneminde maç yapmadığımız periyodun karşılığını alıyoruz. Tabii ki her şey zor. Avrupa Ligi'nde henüz eleme usulü oynanan maçların başındayız. Kazandık ama tur ortada, henüz bir şey bitmedi. 3-0'a rağmen tur bitmedi. Futbolda her şey olabilir. Bugün aldığımız sonuç, turu aldık düşüncesine itmiyor. Takımın performansı beni mutlu ediyor."