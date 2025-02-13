Mourinho'dan çarpıcı tespit: 'Tecrübelerim şunu söylüyor' diyerek açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-0'lık Anderlecht galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, rövanş maçı öncesi dikkat çeken tespitte bulundu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Anderlecht'i 3-0 mağlup etti ve rövanş öncesi avantajı kaptı.
Galibiyetin ardından teknik direktör Jose Mourinho, basın toplantısında soruları yanıtladı.
'Durumu ciddiye almalıyız'
"Bugün çok iyi oynadık. Çok iyi bir sonuç diyemem, çünkü tur atlamalıyız. Devreye 3-0 önde girerseniz mutlu olursunuz ama 90 dakikadan oluşan ikinci bir yarı var. Durumu ciddiye almalıyız. Orada her şeyleriyle üzerimize gelecekler. Şimdi Kasımpaşa maçını düşünmeliyiz."
'Ayakları hep yere basmalı'
"Aslında oynamaya başlamadan önce de söyledim. Ben Yusuf ile çalışmak, yetiştirmek istiyorum. Türkiye'de kültürel olarak insanlar daha hazır oyuncu görmek istiyor. Yusuf çok yetenekli. Ayaklarını sağlam şekilde yere basmalı. Harika tecrübeler elde etti bu dönemde. Çok zeki ve çok çalışkan. Ancak ayakları hep yere basmalı."
'Futbolda her şey olabilir'
"Sanırım ocak ayından itibaren 10 maç yaptık, 8 galibiyet 2 beraberliğimiz var. Takım üzerine koyarak devam ediyor ve gelişiyor. Noel döneminde maç yapmadığımız periyodun karşılığını alıyoruz. Tabii ki her şey zor. Avrupa Ligi'nde henüz eleme usulü oynanan maçların başındayız. Kazandık ama tur ortada, henüz bir şey bitmedi. 3-0'a rağmen tur bitmedi. Futbolda her şey olabilir. Bugün aldığımız sonuç, turu aldık düşüncesine itmiyor. Takımın performansı beni mutlu ediyor."
'Brüksel'de göreceğiz'
"Bugün iyi oynadık. Oyuncularım ne yapmak istediğimizi çok iyi anlıyorlar. Takım birlik olmuş durumda. Amrabat stoperde harika, Yusuf harika, takımdaki bütün oyuncular çok iyi. Bugün Bright'ı çıkardım, çünkü ikinci sarı karttan korktum. Amrabat'ı çıkaramadım, çünkü o pozisyonda başka bir oyuncum yoktu. 3'den fazla atabilirdik. İrfan 2 harika şut çıkardı. Bu sonuç tur için yeterli mi, Brüksel'de göreceğiz."