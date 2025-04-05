Mourinho’dan derbi sonrası radikal hamle: Trabzonspor maçı öncesi 3 isim kulübeye

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray’a 2-1 yenildikleri maçın ardından kadroda revizyona gidiyor. Portekizli çalıştırıcı, yarınki Trabzonspor deplasmanı öncesi 3 futbolcuyu yedek kulübesine çekmeye hazırlanıyor.
Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Süper Lig'de Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho bu karşılaşmada, Galatasaray maçında forma giyen 3 futbolcuyu yedek kulübesine çekmeye hazırlanıyor.
Sözcü'de yer alan habere göre, Jose Mourinho, Trabzonspor maçında İrfan Can Eğribayat, Talisca ve Çağlar Söyüncü'ye ilk 11'de şans vermeyecek.
Deneyimli çalıştırıcının bu isimler yerine Livakovic, Mert Müldür ve Dzeko'ya formayı vermesi bekleniyor.
PFDK'ye sevk edilen Fred'in yerine de Tadic'e şans vermeyi planlayan Mourinho, Szymanski'yi ise 8 numara pozisyonunda oynatmayı düşünüyor.
Mourinho, Fred ve Mert Hakan Yandaş, tedbirli olarak sevk edildikleri için yarınki Trabzonspor maçında yedek kulübesinde yer alamayacak, bu da zaten bir rotasyonu zorunlu kılıyor.
Ancak Mourinho’nun 3 futbolcuyu yedek kulübesine çekme kararı, daha önce de benzer durumlarda aldığı bir aksiyon.
2024’teki Galatasaray mağlubiyetinden sonra Union SG maçı için 6 oyuncuyu yedek bırakmıştı. Derbide formsuz görünen bazı isimlerin (örneğin, Anderson Talisca’nın etkisiz oyunu) bu kararın hedefinde olabileceği konuşuluyor.
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yarın akşam saat 19.00’da başlayacak. Maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Fenerbahçe ve Trabzonspor 138. kez karşı karşıya gelecek.