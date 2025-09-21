Mourinho’dan ilk galibiyeti sonrası şok sözler: ‘Ayrılan teknik direktör çok acı çekiyor’

Portekiz Premier Lig'in 5. haftasında Benfica, deplasmanda AVS'yi 3-0'la geçti. Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho, yeni takımıyla ilk lig zaferini aldı ve maç sonu çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Portekiz Premier Lig'in 5. hafta maçında Benfica, deplasmanda AVS'yi 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho, yeni takımıyla çıktığı ilk lig maçının ardından açıklamalarda bulundu.
"KAZANMAK EN ÖNEMLİ ŞEYDİ"
Mourinho, maç sonrası yaptığı açıklamada galibiyetin önemine dikkat çekti:
"Kazanmak önemliydi, en önemli şey buydu. İlk yarıda üzerinde çalıştığımız bazı şeyleri hayata geçirebildik. Rakip oyunu akıllıca durduruyordu, golü attık ve oyun değişti. İkinci yarıda biz tamamen hakimdık.
3-0 ile bitti ve oyuncularım ikinci yarıda yüksek bir hırs gösterdi. Benfica için mutluyum. Ben de yalnızca iki gün çalıştım ama en önemlisi Benfica'nın kazanmasıydı." dedi.
"ONLARI OLUMSUZ DURUMDAN KURTARMAK GEREKİYORDU"
Deneyimli teknik adam, Benfica'ya geliş sürecine de değinerek, "Bir veya iki maçını izlemiş bir kulübe gelmedim. Onları öncesinde ve sonrasında çok iyi analiz ettim. Elbette değiştirmek istediğim şeyler olduğunu fark ettim.
Oyunculara büyük bir kulübün oyuncuları olarak keyif almaları gerektiğini söyledim. Ayrılan teknik direktör daha çok acı çekiyor ama oyuncular da zorlanıyor. Ben de burada onlara yardımcı olmak için geldim." ifadelerini kullandı.
"HOŞ KARŞILANDIM AMA HERKES AYNI FİKİRDE DEĞİL"
Mourinho, Benfica'daki ilk günleriyle ilgili olarak ise, "Kendimi hoş karşılanmış hissettim, ama herkesin aynı fikirde olduğunu sanmıyorum. Ancak takıma çok şey katabileceğime, çalışıp hepimizin istediği sonuçları elde edeceğimize güveniyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.