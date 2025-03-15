Mourinho'dan soyunma odasında duygusal konuşma! Tecrübeli isim gözyaşlarını tutamadı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a penaltılarda elenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, soyunma odasında duygusal bir konuşma yaptı. Portekizli teknik adamın sözleri sonrası tecrübeli isim gözyaşlarına hakim olamadı.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers karşısında çok iyi bir futbol oynamasına rağmen penaltı atışları sonucunda elenmekten kurtulamadı...
Takvim'de yer alan habere göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun maçtan sonra soyunma odasında takıma duygusal bir konuşma yaptığı öğrenildi.
Portekizli teknik direktör oyuncularını tek tek tebrik etti "Taktiğime harfiyen uydunuz. Ancak futbol böyle bir şey. Bazen iyi olan kazanmıyor. Burada ilerisi için çok önemli şeyler kazandık" dedi.
Portekizli çalıştırıcı ardından tüm futbolcuları tek tek sarılıp öptü. Mourinho, "Hepinizle gurur duyuyorum. Siz de kendinizle gurur duyun" sözlerini sarf ettikten sonra soyunma odasında alkış tufanı koptu.
Son penaltıyı kaçıran Mert Hakan Yandaş'ın da soyunma odasında çok üzgün olduğu ve gözyaşlarına hakim olamadığı bildirildi.