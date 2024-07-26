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Spor

Mourinho'nun prensine İtalya'dan sürpriz talip

14:23 - 26/07/2024 Cuma
Güncelleme: 14:30 - 26/07/2024 Cuma
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Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe, kadrosunu Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri ile güçlendirmişti. Sarı-lacivertlilerin başarılı ismine sürpriz bir talip çıktı. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe'de takımın kilit isimlerinden olan Jayden Oosterwolde için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi.










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NTV Spor'un İtalyan basınından aktardığı habere göre Riccardo Calafiori'nin transfer durumunu bekleyen Bologna'nın transfer listesi hazır.












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Calafiori'nin yerini kaliteli bir isimle doldurmak isteyen Bologna'nın listesinde Jayden Oosterwolde'nin de adının bulunduğu belirtildi.












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Haberde Oosterwolde'nin Jose Mourinho'nun sisteminin temel taşlarından biri olduğu vurgulanırken bu transfer için yüklü bir teklifin yapılması gerekiği ifade edildi.










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Fenerbahçe'de geçen sezon stoper pozisyonunda başarılı bir performans ortaya koyan Oosterwolde, 43 maça çıktı.








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Hollandalı futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gollük katkı verirken 3 bin 164 dakika sahada kaldı.








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Jayden Oosterwolde kimdir?


26 Nisan 2001 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi.






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Profesyonel futbol kariyerine Twente altyapısında başladı.




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2022 yılında Parma'ya, Ocak 2023'te ise Fenerbahçe'ye transfer oldu.


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Surinam asıllı Hollandalı futbolcu, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor.





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23 yaşındaki genç futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.



#Fenerbahçe
#Transfer
#Jayden Oosterwolde
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