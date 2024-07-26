Mourinho'nun prensine İtalya'dan sürpriz talip

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe, kadrosunu Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri ile güçlendirmişti. Sarı-lacivertlilerin başarılı ismine sürpriz bir talip çıktı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'de takımın kilit isimlerinden olan Jayden Oosterwolde için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi.
NTV Spor'un İtalyan basınından aktardığı habere göre Riccardo Calafiori'nin transfer durumunu bekleyen Bologna'nın transfer listesi hazır.
Calafiori'nin yerini kaliteli bir isimle doldurmak isteyen Bologna'nın listesinde Jayden Oosterwolde'nin de adının bulunduğu belirtildi.
Haberde Oosterwolde'nin Jose Mourinho'nun sisteminin temel taşlarından biri olduğu vurgulanırken bu transfer için yüklü bir teklifin yapılması gerekiği ifade edildi.
Fenerbahçe'de geçen sezon stoper pozisyonunda başarılı bir performans ortaya koyan Oosterwolde, 43 maça çıktı.
Hollandalı futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gollük katkı verirken 3 bin 164 dakika sahada kaldı.
Jayden Oosterwolde kimdir?
26 Nisan 2001 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Twente altyapısında başladı.
2022 yılında Parma'ya, Ocak 2023'te ise Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Surinam asıllı Hollandalı futbolcu, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor.
23 yaşındaki genç futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.