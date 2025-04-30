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Mourinho'yu sevindiren gelişme: Vlahovic'i Fenerbahçeli yıldız getirecek

Mourinho'yu sevindiren gelişme: Vlahovic'i Fenerbahçeli yıldız getirecek

Haber Merkezi
10:1030/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, gelecek yıl için kadrosuna iyi bir golcü katmak istiyor. Bu konuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Dusan Vlahovic'i transfer etmek için harekete geçti.

Fenerbahçe'de gelecek yıla yönelik çalışmalar devam ediyor.

Sarı lacivertliler, kadrosuna golcü bir oyuncu katmanın planlarını yapıyor.

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Juventus'tan ayrılması beklenen Dusan Vlahovic'i kadrosuna katmak istiyor.

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe, transfer listesinin ilk sırasına forveti aldı ve önceliği Dusan Vlahovic'e verecek.

Juventus'un Vlahovic için 50 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği; Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki santrfor için 40 milyon Euro'yu ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

Sarı-lacivertliler, En-Nesyri'yi 30 milyon Euro karşılığında satmayı planlıyor.

Bu gerçekleşirse, 10 milyon Euro'yu ya kulüp kasasından ya da sponsorluk anlaşmalarıyla karşılayarak Vlahovic'i alma planı var.

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