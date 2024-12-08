Muhammed Salah'ta flaş gelişme! 2 yıllık anlaşmayı duyurdular

Adı transferde Fransız ekibi Paris Saint-Germain dahil birçok kulüple anılan Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ta, flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basını, 2 yıllık anlaşmayı duyurdu.
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool forması giyen ve takımdaki geleceğine ilişkin çeşitli spekülasyonlar ortaya atılan Muhammed Salah'ta, sıcak bir gelişme yaşandı.
İngiliz basınından Mirror, Liverpool'un Muhammed Salah ile 2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaştığını duyurdu.
Kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılacağı bilgisi de paylaşıldı.
7 seneyi aşkın süredir İngiliz devinde top koşturan Mısırlı yıldız, çıktığı 370 maçta 226 gol atarken 101 de asist kaydetti.