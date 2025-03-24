Muhtemel rakiplerimiz belli oldu

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda iki maçta da Macaristan'ı deviren A Milli Takımımız, ilk kez A Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi. Ay-yıldızlıları burada zorlu rakipler bekliyor.

1 /8 A Milli Takım, tarihinde ikinci kez Macaristan’ı deplasmanda mağlup etti.

2 /8 Daha önce 2006 yılında EURO 2008 Elemeleri’nde deplasmanda rakibini 1-0 mağlup eden milliler, daha sonra deplasmanda oynadığı 3 maçı da kaybetmişti.

3 /8 Montella ve öğrencileri, 3-0 gibi net bir skorla rakibini geçerken aynı zamanda 19 yılın ardından Macaristan’ı deplasmanda mağlup edebildi.

4 /8 Uluslar Ligi’nde daha önce B Ligi’nde yer alıp, C Ligi’ne düşme üzüntüsü yaşayan Türkiye, ilk kez A Ligi’ne yükselme başarısı da gösterdi.

5 /8 Stefan Kuntz yönetiminde C Ligi’nden B Ligi’ne yükselen milliler, Vincenzo Montella yönetiminde Galler, Karadağ ve İzlanda’nın yer aldığı grupta ikinci olmuştu.

6 /8 A Ligi’nden gelen Macaristan ile Play-Off’ta karşılaşan milliler, iki maçta da rakibini mağlup ederek A Ligi’ne yükseldi.

7 /8 Bir sonraki sezonda A Ligi'nde yer alacak takımlar netleşirken, ekiplerin hangi torbada yer alacağı da belli oldu.