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Muhtemel rakiplerimiz belli oldu

Muhtemel rakiplerimiz belli oldu

10:3724/03/2025, Pazartesi
G: 24/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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UEFA Uluslar Ligi play-off turunda iki maçta da Macaristan'ı deviren A Milli Takımımız, ilk kez A Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi. Ay-yıldızlıları burada zorlu rakipler bekliyor.

A Milli Takım, tarihinde ikinci kez Macaristan’ı deplasmanda mağlup etti.

Daha önce 2006 yılında EURO 2008 Elemeleri’nde deplasmanda rakibini 1-0 mağlup eden milliler, daha sonra deplasmanda oynadığı 3 maçı da kaybetmişti. 

Montella ve öğrencileri, 3-0 gibi net bir skorla rakibini geçerken aynı zamanda 19 yılın ardından Macaristan’ı deplasmanda mağlup edebildi.

Uluslar Ligi’nde daha önce B Ligi’nde yer alıp, C Ligi’ne düşme üzüntüsü yaşayan Türkiye, ilk kez A Ligi’ne yükselme başarısı da gösterdi.

Stefan Kuntz yönetiminde C Ligi’nden B Ligi’ne yükselen milliler, Vincenzo Montella yönetiminde Galler, Karadağ ve İzlanda’nın yer aldığı grupta ikinci olmuştu.

A Ligi’nden gelen Macaristan ile Play-Off’ta karşılaşan milliler, iki maçta da rakibini mağlup ederek A Ligi’ne yükseldi.

Bir sonraki sezonda A Ligi'nde yer alacak takımlar netleşirken, ekiplerin hangi torbada yer alacağı da belli oldu.

A Milliler 2026-27 UEFA Uluslar Ligi kurasına 4. torbadan katılacak. İşte muhtemel rakiplerimiz:


1. TORBA: İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa

2. TORBA: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan

3. TORBA: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç

4. TORBA: Türkiye, Galler, Çekya, Yunanistan


#Uluslar Ligi
#A Milli Takım
#UEFA

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