Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Müjde geldi! Galatasaray’ın istediği dünyaca ünlü yıldız boşa çıkıyor

Müjde geldi! Galatasaray’ın istediği dünyaca ünlü yıldız boşa çıkıyor

15:218/03/2026, Pazar
G: 8/03/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Avrupa'da yaz transfer döneminin en büyük bombası patlamak üzere. Guardiola'nın vazgeçilmezi, 9 yılın ardından City'den ayrılma kararı aldı. Portekizli yıldız için Barcelona ve Benfica pusuda beklerken, Galatasaray'ın "yüzyılın transferi" planı yeniden devreye girdi.

Adı Galatasaray'la da anılan ve Manchester City ile mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Bernardo Silva'nın, geleceğiyle ilgili karar aşamasında olduğu ileri sürüldü.

Marca'nın haberine göre; Portekizli 10 numara, kulübüyle sözleşmesini yenileme niyetinde değil ve gelecek yaz "serbest oyuncu" statüsüne kavuşacak.


31 yaşındaki futbolcuyla sözleşmesinin yenilenmesine yönelik devam eden bir görüşme olmadığı belirtilirken, yazın Bernardo Silva'nın transferiyle ilgili hareketli günlerin yaşanması bekleniyor.


Bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelen Bernardo Silva'ya Benfica, Barcelona ve Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgi gösterdiği belirtildi.


9 yıldır Manchester City'de forma giyen Silva, bu süre zarfında 445 maçta 42 gol ve 34 asist kaydetti.


Teknik direktör Guardiola'nın oyun sistemindeki vazgeçilmez isimlerinden birisi olan tecrübeli yıldız bu sezon ise 38 maçta forma giydi ve 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

#Galatasaray
#Manchester City
#Bernardo Silva
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?