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Necati Ateş'ten olay transfer iddiası! "Bir gün Galatasaray'a gelecek"

Necati Ateş'ten olay transfer iddiası! "Bir gün Galatasaray'a gelecek"

12:2710/05/2025, Cumartesi
G: 10/05/2025, Cumartesi
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Galatasaray'ın eski golcüsü Necati Ateş, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Ateş, iki yıldızın bir gün Galatasaray forması giyeceğini dile getirdi.

Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Necati Ateş, Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan'ın bir gün sarı-kırmızılı formayı giyeceğini iddia etti.

Ajansspor'da yer alan haberde, Necati Ateş'in açıklamaları şöyle:


"Hakan Çalhanoğlu, şu anda dünyanın en iyi orta sahalarından bir tanesi... Müthiş oynuyor."

"Hakan'la yarı final maçından sonra telefonla konuştuk. Münih'teki finale gitmeyi planlıyorum."

"İlkay Gündoğan da Hakan Çalhanoğlu da bir gün Galatasaray'a gelecek. Buna yürekten inanıyorum. İkisi de Galatasaray'ı çok seviyorlar."

"Hem İlkay hem de Hakan, Avrupa'dan Galatasaray'a gelme ihtimali olan oyunculara Galatasaray'la ilgili referans oluyorlar ve Galatasaraylı olduklarını hiç gizlemiyorlar."

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#Hakan Çalhanoğlu
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