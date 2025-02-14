Neymar o kulübü unutamıyor: ‘Geri dönmek istiyorum’

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar kış transfer sezonunda eski kulübü Santos’a transfer olmuştu. 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun hedefinde eski kulübü olduğu iddia edildi. Neymar aynı zamanda ABD ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası'na da en iyi formuyla katılmak istiyor. İşte detaylar.
Brezilyalı futbolcu Neymar, önümüzdeki yaz transfer döneminde Barcelona'ya geri dönmeyi arzuluyor.
Cadena SER'in haberine göre, Neymar, Santos'ta forma giyerek eski performansını yeniden kazanmayı ve bir kez daha Barcelona forması giymeyi hedefliyor.
33 yaşındaki oyuncu, ciddi bir ön çapraz bağ sakatlığının ardından futbola başladığı kulüp olan Santos'a döndü ve maç ritmini yeniden yakalamayı planlıyor.
Brezilya'daki bu süreci 2025 yazına kadar devam ettirmeyi ve bu dönemde üst düzey futboluna geri dönmeyi amaçlıyor.
Neymar'ın hedefi sadece Barcelona'ya dönmekle sınırlı değil; aynı zamanda 2026'da Meksika, ABD ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası'na da en iyi formuyla katılmak istiyor.
Bu hedef doğrultusunda, üst düzey rekabet ortamında yer almanın önemini bilen Neymar, Avrupa futboluna geri dönerek yeteneklerini en üst seviyede sergilemeyi planlıyor.
2017 yılında PSG'ye transfer olarak Barcelona'dan ayrılan Neymar, Katalan kulübüyle özel bir bağa sahip. Şimdi ise Barcelona'nın, taraftarlar ve takım yapısı üzerinde büyük etki yaratacak bu olası dönüşe nasıl yaklaşacağı merak konusu.