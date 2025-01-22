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Nihat Kahveci 'acil' dedi: Galatasaray yönetimine çağrıda bulundu

Nihat Kahveci 'acil' dedi: Galatasaray yönetimine çağrıda bulundu

09:4722/01/2025, Çarşamba
G: 22/01/2025, Çarşamba
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Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'le 3-3 berabere kaldığı maçı değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı yönetime acil bir çağrıda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, sahasında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşmayı Kontraspor YouTube kanalında değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı yönetime çağrıda bulundu.

Karşılaşmada ıslıklanan Muslera ile ilgili de konuşan Nihat Kahveci'nin açıklamaları şöyle:

"Okan Buruk'a da yazar bu maç. Kulübe bu hale nasıl geldi diye yönetime de yazar."

"Şu anda Galatasaray'ın konusu bence Okan Buruk'un da direkt gündemi acil, çok acil net transferler."

"Bu maçtan sonra özellikle böyle, Hatayspor maçından sonra zaten belli oldu. Net olmayan şeyler, rahatsız eder insanları."

"Muslera; desin ki 'Sezon sonu gidiyorum, gitmiyorum' neyse ama bir şey söylesin."

"Sonra bu performanslar olunca, seni ıslıklarlar."

#Nihat Kahveci
#Galatasaray
#Dinamo Kiev

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