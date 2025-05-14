Nihat Kahveci: Fenerbahçe forması giyerse futbol tarihinin en büyük şoku olur

"Fenerbahçe 75 milyon euro bonservis parasını bulur mu? Bulur. Osimhen'e yıllık 20 milyon euro verir mi? Verir. Benim görüşüm Galatasaray'la ilgili bu kadar konuşan, sevilen Osimhen'in bunlar olmasına rağmen Fenerbahçe formasını giyip, Süper Lig'de oynama ihtimalini yüzde 0.001 olarak görüyorum. Bu sıfırları da çoğaltabilirim."