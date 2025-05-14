Nihat Kahveci: Fenerbahçe forması giyerse futbol tarihinin en büyük şoku olur

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, son günlerde gündemi meşgul eden Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'le ilgili çıkan transfer iddiaları hakkında dikkati çeken bir yorumda bulundu.
Nihat Kahveci'nin Victor Osimhen'le ilgili Kontraspor'da yaptığı değerlendirmeler şu şekilde:
"Osimhen Galatasaray'da kalırsa bana sürpriz olur. 'Masada Fenerbahçe var' diyorlar. Benim gördüğüm Osimhen, Fenerbahçe'ye gitmez."
"Giderse de 700 bin tweetin tersini de yaşar. Burada ortam da budur, bence Fenerbahçe'ye gitmez."
"Gelirken bir şok yaşanmıştı. Osimhen'i seneye Fenerbahçe formasıyla görürsek bence futbol tarihinin en büyük şoku yaşanır."
"Fenerbahçe 75 milyon euro bonservis parasını bulur mu? Bulur. Osimhen'e yıllık 20 milyon euro verir mi? Verir. Benim görüşüm Galatasaray'la ilgili bu kadar konuşan, sevilen Osimhen'in bunlar olmasına rağmen Fenerbahçe formasını giyip, Süper Lig'de oynama ihtimalini yüzde 0.001 olarak görüyorum. Bu sıfırları da çoğaltabilirim."
"Bu sıfırları da çoğaltabilirim. O, 0.001'i de bizim hiç tahmin etmediğimiz oyuncular, tahmin etmediğimiz yerlere gittiği için bırakıyorum."