Nihat Kahveci Fenerbahçeli futbolcuyu öve öve bitiremedi: Helal olsun

"Bugün kendi üzerine düşeni yapan bir Fenerbahçe vardı. Nesyri'nin attığı ilk gole kadar Kasımpaşa daha iyi oynadı. 3 gol izledi Fenerbahçeli taraftarlar ama sahanın içindeki Dzeko katkısının ne kadar önemli olduğunu gördüler. Dzeko'yu tebrik ediyorum. Bir oyuncunun kaşı yarılıyor oynuyor, bir oyuncunun eli kırılıyor oynuyor; adı Edin Dzeko. Helal olsun.."