Nihat Kahveci Fenerbahçeli futbolcuyu öve öve bitiremedi: Helal olsun

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-lacivertli takımın yıldız ismi için övgü dolu ifadeler kullandı.
"Youssef En-Nesyri gol makinesi. Bağlantı oyununda yok ama gol makinesi. 2 tane gol attı, pozisyona girdiğinde ne kadar iyi golcü olduğunu gösterdi. Seriye bir bağladı."
"Maç önü yayın yapsak, 'Bu maç 0-0 biterse yorumculuğu bırakırım' derdim. Kasımpaşa'nın oynadığı son 5 maçta 33 gol olmuş, nasıl gol olmasın? Bugün de 4 tane gol izledik."
"2-1 olduğunda ister istemez sıkıntılı süreç başlar ama 8 dakika sonra oyuna giren karakter abidesi, tecrübe abidesi, lider Dzeko'nun pasını çok iyi tikleyen En Nesyri ile rahatlayan bir Fenerbahçe."
"Bugün kendi üzerine düşeni yapan bir Fenerbahçe vardı. Nesyri'nin attığı ilk gole kadar Kasımpaşa daha iyi oynadı. 3 gol izledi Fenerbahçeli taraftarlar ama sahanın içindeki Dzeko katkısının ne kadar önemli olduğunu gördüler. Dzeko'yu tebrik ediyorum. Bir oyuncunun kaşı yarılıyor oynuyor, bir oyuncunun eli kırılıyor oynuyor; adı Edin Dzeko. Helal olsun.."
"Fenerbahçeli taraftarlara seslenmek istiyorum. Maçın ikinci yarısında dakika 60, topu Talisca aldı 40 metreden seyirci vursun istedi. Atabilir oradan ama taksi 2 bin lira yazar oradan. Sağda Oğuz Aydın boştaydı o pozisyonda."
"En-Nesyri, Dzeko'yla beraber oynadığında performansı değişiyor. En-Nesyri dua ediyordur, Dzeko'yla birlikte oynayabilmek için. Dzeko sol ön, sağ ön, En-Nesyri'nin yanında ya da ardında. Defansta da görevini yapan oyuncu. Dzeko'yu forvet olarak gördüğün anda yanılırsın."