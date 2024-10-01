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Nihat Kahveci Kayserispor-Beşiktaş maçından sonra çılgına döndü: 'Nasıl böyle bir hata yaparsın?'

Nihat Kahveci Kayserispor-Beşiktaş maçından sonra çılgına döndü: 'Nasıl böyle bir hata yaparsın?'

Haber Merkezi
10:181/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Kayserispor-Beşiktaş maçı sonrasında, futbol yorumcusu Nihat Kahveci adeta çılgına döndü.

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı.

Mücadeleyi siyah beyazlılar 3-0 kazandı.

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan ise verdiği kararlarla tepkilere neden oldu.

Mücadelenin ardından eski futbolcu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında yorumlarda bulundu.

Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde:

"İlginç bir ilk yarı, ilginç bir ikinci yarı, ilginç bir 117 dakika."

"Türkiye’nin en iyi hakemlerinden birisinin, muhteşem ötesi hakemlerinden birisinin (!) hatalarla dolu performansını izledik."

"Eğer hakemle ilgili konuşacaksan bu maçtan sonra konuşacaksın."

"Beşiktaş ilk yarı siyah, ikinci yarı beyaz oynadı. İlk yarı simsiyah bir Beşiktaş... kabul edilebilir bir oyun yok."

"İkinci yarıda da hakemin performansı kabul edilemez."

"Atilla Karaoğlan nasıl bu kadar pes peşe hatalar yapabilirsin?"

#Beşiktaş
#Nihat Kahveci
#Atilla Karaoğlan

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