Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı yıldıza sert eleştiri: Bir kafanı kaldır kardeşim!

"Bir pozisyonda kenarda Muçi, topu sürüyor orta sahada ağır çekim. Abi ne oldu? Çok mu çalıştırdılar, genişledi dönemiyor mu? Semih toparlan koçum benim. Sen bu ülkenin geleceğisin ya. Biz burada Montella'ya bağırdık, niye almıyorsun diye."