Nihat Kahveci'den çarpıcı yorum: Fenerbahçe'ye gelirse dışarıda dolaşamaz

Futbol yorumculuğu yapan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in olası transferine ilişkin gündem olan bir değerlendirmede bulundu.
Galatasaray gündemini değerlendiren Nihat Kahveci'nin Kontraspor YouTube kanalında yaptığı açıklamalar şu şekilde:
"Osimhen, bugüne kadar hiç 'Kalıyorum' da 'Gidiyorum' da demedi. Osimhen için iki kapı da açık, bir kapıdan girecek. Ne olacağı merak konusu. Bence Osimhen bile daha bilmiyor."
"Osimhen'in Türkiye sınırları içerisinde Galatasaray'dan başka takıma gitme ihtimali yok. Fenerbahçe'ye gitmez, dışarıda dolaşamaz. Bu sevginin bir de nefreti olur. Osimhen için Fenerbahçe'ye gitme ihtimali yüzde eksi 1"
"Muslera, son 1,5 ay şampiyonluk modunu açtı, yine muhteşem oynadı ve şampiyonlukta pay sahibi oldu. Muslera, Rams Park'ta ıslıklandığında 'Bitti' dediği an o gün zaten gitmişti. O gün birazcık kırıldı ama yine profesyonelliğini gösterdi ve son maçta dahil elinden geleni yaptı. Sonra duygusal anlar yaşadı, bence yeni sezonda yok."
"Muslera sonrası kim gelirse gelsin işi zor. Galatasaray'ın kalesini koruyacak kişiye sabırlar diliyorum, beklenti çok yüksek."