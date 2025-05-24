Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Nihat Kahveci'den çarpıcı yorum: Fenerbahçe'ye gelirse dışarıda dolaşamaz

Nihat Kahveci'den çarpıcı yorum: Fenerbahçe'ye gelirse dışarıda dolaşamaz

13:3524/05/2025, Cumartesi
G: 24/05/2025, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber

Futbol yorumculuğu yapan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in olası transferine ilişkin gündem olan bir değerlendirmede bulundu.

Galatasaray gündemini değerlendiren Nihat Kahveci'nin Kontraspor YouTube kanalında yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Osimhen, bugüne kadar hiç 'Kalıyorum' da 'Gidiyorum' da demedi. Osimhen için iki kapı da açık, bir kapıdan girecek. Ne olacağı merak konusu. Bence Osimhen bile daha bilmiyor."

"Osimhen'in Türkiye sınırları içerisinde Galatasaray'dan başka takıma gitme ihtimali yok. Fenerbahçe'ye gitmez, dışarıda dolaşamaz. Bu sevginin bir de nefreti olur. Osimhen için Fenerbahçe'ye gitme ihtimali yüzde eksi 1"

"Muslera, son 1,5 ay şampiyonluk modunu açtı, yine muhteşem oynadı ve şampiyonlukta pay sahibi oldu. Muslera, Rams Park'ta ıslıklandığında 'Bitti' dediği an o gün zaten gitmişti. O gün birazcık kırıldı ama yine profesyonelliğini gösterdi ve son maçta dahil elinden geleni yaptı. Sonra duygusal anlar yaşadı, bence yeni sezonda yok."

"Muslera sonrası kim gelirse gelsin işi zor. Galatasaray'ın kalesini koruyacak kişiye sabırlar diliyorum, beklenti çok yüksek."

#Süper Lig
#Nihat Kahveci
#Fenerbahçe
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sil baştan değişiyor: Drifte, makasa, hız sınırı ihlaline ceza artacak! İşte madde madde uygulanacak yeni trafik ceza tutarları