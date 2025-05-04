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Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza: Bırak futbolu yeter

Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza: Bırak futbolu yeter

09:534/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 yendi. Sarı-kırmızılılar takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 8'e çıkardı. Mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı takımın yıldızına dikkat çeken ifadelerle övgüler yağdırdı.

Nihat Kahveci'nin Galatasaray-Sivasspor maçı sonrası Kontraspor YouTube kanalında yaptığı yorumlardan öne çıkanlar şöyle:

"Galatasaray, Sivasspor ile oynuyor. Ligde kalması gereken bir takımın edeceği mücadeleyi düşünüyoruz ve maç 30 dakikada bitiyor. Galatasaray bunu da başardı."

"Galatasaray taraftarı Osimhen'e hayran, Victor Osimhen'de Galatasaray'a hayran. Oynadığı her dakikanın karşılığını veriyor."

"Ama bazı maçlar da zorlu geçmeli. Dakika 30'da 4-0 olmaz ya. Gerçekten olmaz. Sivasspor gibi koşan, mücadele eden Rıza Çalımbay takımı ile oynuyorsun. 'Bir kapanırım gol yememeye oynarım' der takım."

"Galatasaraylı forvetlerin Allah yardımcısı olsun. Icardi attı mı, attı. Osimhen attı mı, attı. Icardi sezon sonunda iyileşecek ve gelecek. Devam edip etmeyeceğini bilemiyorum."

"Ama senin 6 numaran 6 maçta 5 gol attı. Lucas Torreira, kalk git ya vallahi futbolu bırak, yeter! Bence top seviyedesin, futbolu bırak abi, 6 maçta 5 gol olmaz, sen 6 numarasın, haddini bil ya! Sen 6 numarasın al-ver, top kap mücadele et ama 6 maçta 5 gol olur mu?"

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