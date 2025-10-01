Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza: Messi ile Ronaldo olsa konuşamaz

Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza: Messi ile Ronaldo olsa konuşamaz

09:421/10/2025, Çarşamba
G: 1/10/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği maçı değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı futbolcuların performansı hakkında dikkati çeken yorumlar yaptı.

Nihat Kahveci'nin Galatasaray-Liverpool maçı sonrası Kontraspor'da yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"Son dönemlerdeki en mutlu maç sonu. Galatasaray da Avrupa'daki güzel maçlarına ara vermişti. Bana demesinler, 'Bugün Salah oynamadı'. Adamların değeri, 1 milyar euro. Bana kimse 'Yedekle geldi, Chelsea'yi düşündü' falan demesin."

"Tek kelimeyle helal olsun. Bazı maçlar vardır, son dakikaya kadar acı çekersin, mücadele edersin, koşman gerekir, duvar örmen gerekir, terinin son damlasına kadar sahada bırakman gerekir. Galatasaraylı futbolcuları, teknik heyeti, başkanını, yönetimini, stattaki dakika 1, dakika susmayan taraftarını, bütün Galatasaray camiasını, tüm Türk futbolseverlerini tebrik ediyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum."

"Liverpool, herhangi bir Türk takımına karşı İstanbul sınırları içinde sana galibiyet yok. İstersen 500 harca, istersen 1 milyar euro harca, istersen 2 milyar euro harca. Yine yendik. Muhteşem oldu. Frankfurt maçından sonraki üzüntümüz de geçti."

"Böyle bir galibiyetten sonra kimse konuşamaz. Kulübede Messi ile Cristiano Ronaldo olsun, 'Hocam beni niye oyuna almadı?' diyemez. O yüzden Leroy Sane de diyemez. Eğer derse sıkıntı yaşar. Öyle bir şey de demez."

"Bir makine var, gerçekten makine. Sağ bekte kusursuz oynadı Singo. Muhteşem bir oyuncu."

"Jakobs, 'Salah falan fark etmez, Frimpong çabuksun falan fark etmez' dedi. Çizgide kalecilik bile yapıyor, topu çıkarıyor. Davinson Sanchez, bütün topların önüne duvar gibi atlıyor, Abdülkerim Bardakcı da aynı."

#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Liverpool
#Nihat Kahveci
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Faizsiz evlilik kredisi tutarları güncellendi: Evlilik kredi destek başvurusu şartları neler?