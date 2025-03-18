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Nihat Kahveci’den Mourinho’ya sert eleştiri: ‘Bir aynaya bak ya!’

Nihat Kahveci’den Mourinho’ya sert eleştiri: ‘Bir aynaya bak ya!’

14:4618/03/2025, Salı
G: 18/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ünlü yorumcu Nihat kahveci Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında sert eleştirilerde bulundu. Kahveci, Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışını değerlendirirken aynı zamanda sarı-lacivertli taraftara seslendi. Detaylar haberimizde.

Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yla ilgili sert eleştirilerde bulundu. Nihat Kahveci'nin açıklamaları şöyle:


"26 kupan var. Her olayı yaşamışsın kariyerinde. Zirvede olan teknik direktörlerden birisin. Ligin ilk 5-6 sırasındaki hiçbir takıma karşı galip gelememişsin. Beşiktaş'a yeniliyorsun, '10 kere oynasak 1 kere yeniliriz', Samsunspor maçında 'Rakip pozisyona girmedi', sen gol atamadın.

Galatasaray ile 2 kere oynadın 1 tane galibiyetin yok. Samsun'la 2 kere oynadın 1 tane galibiyetin yok. Göztepe maçını bakalım ne yapacaksın? İlk maçı yenemedin. Eyüpspor'la berabere kaldın, bakalım 2. maçta ne yapacaksın? Sen nasıl şampiyon olacaksın?

Bir kişi önce aynaya bakmalı. 'Benim de bir suçum var. Ben de bir şeyleri düzeltmeliyim.' demeli. Mourinho için maalesef bütün suçlu cümleme başlarken saydıklarım. Bu kadar da olmaz.


Fenerbahçe taraftarları bence bazı kesimler algılar yapıp, bu oynanılan oyunu göz ardı edip hep size mazeret sunuyorlar. Arkadaşlar buraları siz geçin, vallahi billahi ya! Mourinho'ysa Mourinho, herkes eleştirilir. Mourinho'ya kötü teknik direktör dersem yanlış yapıyorum, formsuz dersem doğruyu yapıyorum.


Guardiola eleştirilmiyor mu şu anda. Bu iş böyledir. Adam kendini tırmalıyor ya! Mourinho'da öyle bir şey görmüyoruz. Mourinho'ya göre Fenerbahçe'nin bugün 9 puan geride olmasında sebep Galatasaray'ın kollanması hatta Galatasaray'a karşı oynayan takımların Fenerbahçe'yle oynadığı zamanki kadar koşmaması.


Haklılık payı vardır ben hiç bir şey yoktur demiyorum. Sen buralara bu kadar kilitleniyorsun, bir de aynaya bak ya! Sen ne katkı sağlıyorsun?


#Nihat Kahveci
#Mourinho
#Fenerbahçe

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