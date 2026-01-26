Yeni Şafak
Noa Lang’ın sözleşmesinde ilginç madde: Maliyeti 2 katına çıkabilir

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Napoli’den Noa Lang’ı kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Yıldız oyuncunun sözleşmesindeki madde dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray ara transfer döneminde kadrosuna ilk takviyesini Napoli'den Noa Lang'ı kiralayarak yaptı.

Sarı kırmızılı takım, 2 milyon euro kiralama bedeli ve 28 milyon euro satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kadrosuna kattı.

Türkiye’nin gazetesinin haberine göre; Noa Lang’ın sözleşmesinde ilginç bir madde yer aldı.

Söz konusu habere göre; Galatasaray yönetimi, sezon sonunda Noa Lang'ın satın alma opsiyonunu kullanmaması durumunda Napoli'ye 2 milyon euroluk bir tazminat ödeyecek.

Bu durumda oyuncunun maliyeti 4 milyon euroya çıkacak.

