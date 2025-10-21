Okan Buruk Bodo maçında oynayamayacak ismi açıkladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Norveç'in Bodo/Glimt takımını ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, bu karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenledi. Başarılı teknik adam, sakatlığı bulunan Wilfried Singo'nun yarın forma giyemeyeceğini belirtirken, sahalara dönüşüyle ilgili de bilgi verdi.
Okan Buruk'un Bodo/Glimt maçı öncesi yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
"Frankfurt'ta istediğimiz sonucu alamadık ama Liverpool maçıyla birlikte bu şampiyonada ne kadar istekli olduğumuzu gösterdik. Yine aynı konsantrasyonla sahada olacağız ve 6 puana gelmek istiyoruz. Çok başarılı bir takımla oynayacağız. İyi hazırlanmamız, maçı iyi yaşamamız gerekiyor. Taraftarlarımızı yine maça bekliyoruz."
"Her maçın, her takımın hikayesi farklı. Geçen sene Avrupa Ligi'nde sadece Tottenham'ı yenmedik, evimizde ilk üç maçı da kazandık. Rakibi önemsiyoruz. Liverpool maçı nasılsa, bu karşılaşma da öyle olacak. Bodo'yu oyuncular çok izleyemiyor, Liverpool'u herkes izliyor. Bizim gibi takımları... Yani Türkiye Ligi izlenmediği için... Bodo gibi takımları çok izlemedikleri için form durumunu bilmiyorlar. Bizim için Liverpool maçı kadar önemli karşılaşma olacak."
"Şu anda çok güçlü bir kadroya sahibiz. Benim için de seçim yapmak çok zor. Çok zor kararlar veriyorum. Psikolojik olarak da bazen verdiğiniz kararlar sizi zorluyor. Çünkü her oyuncu oynamak istiyor. İlk 11 dışından sonradan oyuna alacağımız isimlerin de çok büyük önemi var."
"Bodo Glimt'in son maçını izledim. 5 gol attılar ama çok pozisyon verdiler. Zaman zaman Şampiyonlar Ligi'nde 10 kişi ile kendi ceza sahalarında savunma yaptılar. İyi hücum yapıyorlar ama zaman zaman takım savunmasını da ön plana çıkartabiliyorlar."
"Turu bu maçta geçmeyeceğiz ama Şampiyonlar Ligi'nde her maç önemli. 3 puan alırsak, avantaj olacak. Hiçbir şekilde bitmiyor. Yukarıya doğru gitme anlamında bu maçı görebiliriz."
"İlkay Gündoğan kısa sürede bize adapte oldu. Leroy Sane ile birlikte en çok maç oynayan oyuncularımızdan biri. Galatasaray'a gelmek için önemli çaba sarf etti. Tuttuğu takım bir kere... Burada olmak onun için çok farklı. Bu hayalini yaşıyor. Çok önemli oyunculara ve karakterlere sahibiz. Onlar da İlkay'ı çok kısa sürede içlerine aldı. İlkay böylece kısa sürede bizim için önemli figür oldu. Sezona bizle başlamadı, hazır gelmedi ama oynadıkça performansı yukarı gitti. Burada olmasından dolayı çok mutluyuz."
"Wilfried Singo'nun sahalara dönmesi için en az iki haftası daha var. Erken oynatıp risk almak istemiyoruz. Gidişata göre bakacağız."
"Torreira hem antrenmanda hem de sahada yüzde 100'ünü vererek oynuyor. Bazen oyuncular iyi antrenman yapmaz ancak iyi maçlar oynar ama Lucas her ikisinde de yüzde 100'ünü veriyor. Onu hem savunma hem hücum yönünde kullanıyoruz. Yarın kararımızı vereceğiz."