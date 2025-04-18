Okan Buruk Bodrum maçının ardından taraftarlara mesaj yolladı

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Bodrum FK’yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk mücadeleyi değerlendirdi.
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray sahasında Bodrum FK'yı konuk etti.
Mücadeleyi sarı kırmızılı takım 2-0 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Lucas Torreira ve 81. dakikada Davinson Sanchez kaydetti.
Karşılaşma sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk mücadeleyi değerlendirdi.
Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:
"Oyun beklediğimiz gibi geçti. Rakibin savunma ağırlıklı oynayacağını tahmin ediyorduk. 1-0’dan sonra çok daha fazla gol atabilirdik."
"Duran topları çalışıyoruz. Sara da doğru bir şekilde attı, Torreira'nın boyu çok uzun değil ama zamanlaması iyiydi. Maçın kilidini açan oyuncuydu. Torreira ve Davinson. Gol atmasını beklemediğimiz oyuncular golleri attı ama diğer oyuncular da çok çalıştı."
"Gol yemek bu maçta zor gözükse de bu stresi yaşadık. Topu çok hızlı geri kazandık. Maçı domine ettik. Bugün için önemliydi. Oyuncularımız, taraftarımız, biz bu konsantrasyonu gösteriyoruz."
"Rakibimizin maçlarına bakmadan, maç maç gidiyoruz ama üst üste alacağımız galibiyetler bizi şampiyonluğa götürecek. Buna odaklandık, kenetlendik. Hafta içinde bir kupa maçımız var. Ondan sonra Eyüpspor maçı var. İnşallah buna devam edeceğiz."
"Taraftarımızla birlikte şampiyonluk yürüyüşüne başladık. Rakibimizin maçlarına bakmadan, üst üste kazanacağımız maçlar bizi şampiyonluğa götürecek. Mayıs yaklaşıyor ve biz şampiyonluk ateşini yaktık."