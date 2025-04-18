Okan Buruk Bodrum maçının ardından taraftarlara mesaj yolladı

"Duran topları çalışıyoruz. Sara da doğru bir şekilde attı, Torreira'nın boyu çok uzun değil ama zamanlaması iyiydi. Maçın kilidini açan oyuncuydu. Torreira ve Davinson. Gol atmasını beklemediğimiz oyuncular golleri attı ama diğer oyuncular da çok çalıştı."