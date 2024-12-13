Okan Buruk Davinson Sanchez'in son durumunu açıkladı

"Maçın başını çok iyi oynamadık. Devre arası da konuştuk. Kendi kimliğimizi koyamadık. İkinci yarıda istediklerimizi yaptık. Topa sahip olduk, acele etmedik, pozisyona girdik, öne geçtik. Buraya çok eksik geldik ve Davinson'un sakatlığı, yorgunluklar, değişiklikler yaptık. Son bölümü çok iyi oynamadık. İyi savunamadık. Değişiklikler yaptık. Jelert'in ayağı ağrıdığı için değişiklik de istedi. Çok fazla seçeneğimiz de yoktu. Hepimizin olduğu pozisyonda gol yedik. Onda üzülüyoruz. Maçı bitirmemiz gerekiyordu. Daha iyi savunmayla maçı bitirebilirdik. Son dakikalarda iyi savunma yapamadık."



