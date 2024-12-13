Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Okan Buruk Davinson Sanchez'in son durumunu açıkladı

Okan Buruk Davinson Sanchez'in son durumunu açıkladı

00:1413/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Malmö maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Davinson Sanchez'in son durumunu açıkladı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Malmö ile 2-2 berabere kaldı.

Malmö beraberliği sonrası teknik direktör Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

"Maçın başını çok iyi oynamadık. Devre arası da konuştuk. Kendi kimliğimizi koyamadık. İkinci yarıda istediklerimizi yaptık. Topa sahip olduk, acele etmedik, pozisyona girdik, öne geçtik. Buraya çok eksik geldik ve Davinson'un sakatlığı, yorgunluklar, değişiklikler yaptık. Son bölümü çok iyi oynamadık. İyi savunamadık. Değişiklikler yaptık. Jelert'in ayağı ağrıdığı için değişiklik de istedi. Çok fazla seçeneğimiz de yoktu. Hepimizin olduğu pozisyonda gol yedik. Onda üzülüyoruz. Maçı bitirmemiz gerekiyordu. Daha iyi savunmayla maçı bitirebilirdik. Son dakikalarda iyi savunma yapamadık."


 "Üzgünüz. Ama tabii ki 2 puan ortalamasıyla devam ediyoruz. Bundan sonra iç saha maçı ve Ajax maçını kazanıp, ilk 8'de çıkmak istiyoruz."

"Davinson ayağında bir ağrı hissetti. Devam etmedi. Onunla ilgili bakacağız. Jelert'te yorgunluk ağrısı oldu. Önemli olduğunu düşünmüyorum. Davinson'da herhalde ufak bir ağrısı oldu. Daha kötüye gitmemesini istedi. Bu zor dönemde oyuncu azaldıkça benim için de işler zorlaşıyor."


#Galatasaray
#Okan Buruk
#Malmö

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İbrahim Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu: Meali-Tefsiri-Fazileti