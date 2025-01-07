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Okan Buruk Mourinho'lu fotoğrafı seçti

Okan Buruk Mourinho'lu fotoğrafı seçti

12:057/01/2025, Salı
G: 7/01/2025, Salı
AA
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Okan Buruk, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, 'Haber', 'Doğal Yaşam ve Çevre', 'Spor', 'Günlük Hayat' ile bu yıla özel eklenen 'Özgür Suriye' kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Okan Buruk, "Spor" kategorisinde oyunu Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" fotoğrafından yana kullandı.


Tecrübeli adam, "Buruk bakış" fotoğrafı için oy kullanırken, "Bu fotoğraf, 3-1 kazandığımız derbi maçta çekildi. Bilinçli yapılmış bir şey değil ama müthiş bir fotoğraf. Çok ses getirdi. 3-1 kazandığımız maç sonrası güzel bir anı oldu" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış" fotoğrafına oy verirken, "Gözlerimizin yaşardığı çok fazla fotoğraf var. En etkileyici fotoğraf da bu. İnşallah savaşın bittiği ve barışın geldiği bir dünya görürüz. Umarım masum çocukların da ölmediği bir dünya görürüz" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, "Günlük hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" fotoğrafını seçti.

Buruk, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de Mert Alper Derviş'in "Zor imtihan" fotoğrafını beğendiğini belirtti.

Okan Buruk, bu seneye özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde ise oyunu Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" fotoğrafından yana kullandı.



#Galatasaray
#Okan Buruk
#Jose Mourinho

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