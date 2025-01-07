Okan Buruk Mourinho'lu fotoğrafı seçti

Okan Buruk, "Spor" kategorisinde oyunu Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" fotoğrafından yana kullandı.





Tecrübeli adam, "Buruk bakış" fotoğrafı için oy kullanırken, "Bu fotoğraf, 3-1 kazandığımız derbi maçta çekildi. Bilinçli yapılmış bir şey değil ama müthiş bir fotoğraf. Çok ses getirdi. 3-1 kazandığımız maç sonrası güzel bir anı oldu" ifadelerini kullandı.