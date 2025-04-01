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Okan Buruk transfere onay verdi: Galatasaray’da ayrılık kapıda!

Okan Buruk transfere onay verdi: Galatasaray’da ayrılık kapıda!

15:391/04/2025, Salı
G: 1/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yaz transfer dönemi öncesi gidecek oyuncuların listesini belirledi. Sarı-kırmızılılarda bir oyuncunun ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Bu sezon beklenen performansı gösteremeyen isim, Avrupa kulüplerinin de radarında bulunuyor.

Galatasaray'ın sezon başında Freiburg'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Roland Sallai şu ana kadar beklentileri karşılayabilmiş değil.


Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sallai'ye bazı Alman takımlarının talip olduğu öğrenildi.


Sarı kırmızılı yönetimin hedefi Macar kanat oyuncusunu alınan fiyata yakın bir teklif olması halinde elden çıkarmak.


Haberde, teknik direktör Okan Buruk'un raporunun da uygun bir teklif olması durumunda futbolcunun satışından yana olduğu kaydedildi.


Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Roland Sallai, sarı kırmızılı formayla 24 maça çıktı ve 3 kez ağları havalandırdı.


#Okan Buruk
#Galatasaray
#Rolland Sallai

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