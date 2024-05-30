Okan Buruk’a Fransa’dan dev talip: Takımdan ayrılıyor mu?

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray ile beraber 2. şampiyonluğunu kazanan teknik direktör Okan Buruk birçok dev kulübün radarına girdi. Hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig’de oynattığı futbol ile dikkatleri üzerine çeken Okan Buruk’a Fransa Ligi’nden dev talip çıktı. Detaylar haberimizde.

1 / 10 Galatasaray ile 2 kariyerinin ise 3. şampiyonluğuna ulaşan ve kırılması rekorlara imza atan, başarılı teknik direktör için teklifler gelmeye devam ediyor.

2 / 10 Avrupa takımlarıyla sık sık adı anılan genç hocaya bir teklifte Fransa'dan geldi.



3 / 10 Yeni Asır'ın haberine göre bu sezon başarısız bir performans ile beklentiler altında kalan Marsilya'da ilk hedef Porto'nun hocası Sergio Conceicao.



4 / 10 Eğer Marsilya bu girişimden istediği sonucu elde edemezse, Okan Buruk ile görüşmek için İstanbul'a gelecek.

5 / 10 Galatasaray'da kalmak istediği bilinen Okan Buruk'un, Galatasaray'la maaşında ciddi bir artış ile yeni kontrat imzalaması bekleniyor.

6 / 10 Okan Buruk 2012 yılında teknik direktörlüğe başladı.



7 / 10 Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, İstanbul Başakşehir gibi takımları çalıştırdı.



8 / 10 İstanbul Başakşehir ile 2019-2020 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayarak büyük bir başarı elde etti. Bu şampiyonluk, kulüp tarihinin ilk Süper Lig şampiyonluğuydu.



9 / 10 Bu şampiyonluk, kulüp tarihinin ilk Süper Lig şampiyonluğuydu.

