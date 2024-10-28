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Okan Buruk'tan derbi galibiyeti sonrası rakiplerine gözdağı

Okan Buruk'tan derbi galibiyeti sonrası rakiplerine gözdağı

23:0528/10/2024, Pazartesi
G: 28/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş zaferinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Psikolojik anlamda önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Buruk, puan farkına değindi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 8 puan fark attı.

Galibiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk soruları yanıtladı.

"Maç öncesinde de söyledim. Psikolojik anlamda bakınca 8 puan fark oluyor. Bay haftasına giriyoruz. Samsunspor ile 6, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 8 puan var. Kazanmak istiyorduk. Galatasaray, bu derbilere benim dönemimde, 2.5 senede, çok fazla derbi kazandık. Derbi oynamaya alışkın bir takımız. Konsantrasyonumuz, isteğimiz çok daha farklı oluyor. Beşiktaş gibi bir rakibin çok pozisyon vermeden bitirdik."

"Penaltıyla ilgili darbe var gibi gözüküyor. Icardi de darbe aldığını söyledi. Hakem vermedi. VAR müdahil olmadı. İki takım için de fauller verildi verilmedi. Kolay faul de verildi, daha fauller de verilmedi. Verilmeyen verilen kartlar vardı. Net olarak Icardi pozisyonu var. Penaltıya yakındı."

 "Genel olarak savunmalardan memnunum. Belki birkaç pozisyonda Ndour'u kapatıp baskı yapabilirdik. Ndour'u açıp oyun kurulumunu kolaylaştırdık. 9-10 kişi topun arkasına geçtiğimiz bir oyun oldu. Öne geçince bu oyun güvenliydi. Zaman zaman hücum geçişleri yapabilirdik. İstediğimiz bir oyundu."


#Galatasaray
#Okan Buruk
#Beşiktaş

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