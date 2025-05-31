Okan Buruk’tan flaş Rafa Silva açıklaması

Trendyol Süper Lig’in son haftasında Galatasaray evinde Başakşehir’i 2-0 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk flaş açıklamalar yaptı. Kendisine sorulan Rafa Silva sorusuna da çarpıcı bir cevap verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rams Başakşehir'i 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva ile görüşmeler olup olmadığıyla ilgili soruya cevap verdi.
Okan Buruk açıklamasında, "Türkiye'den transferini düşündüğümüz bir futbolcu yok. Hele ki sözleşmesi olan bir futbolcuyla görüşmemiz olamaz, olmadı, olmayacak. Olmayan bir şey üzerinden gündem yapılıyor. Saçma sapan konuşmalar oluyor." ifadelerini kullandı.
Sezonu galibiyetle kapatmanın kendileri için önemine değinen Buruk, "Muslera ve Mertens'in veda maçıydı. İkisine de veda ettik. Bu organizasyonu muhteşem şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Oyun olarak da ikisi çok iyi oynadı. Biri gol attı, diğeri goller kurtardı.
Hala ne kadar istediklerini, son maçlarında ne kadar iyi ve profesyonel futbolcular olduklarını net şekilde gösterdiler. İkisiyle gurur duyuyorum. Onlarla çalışmak, onlarla geçen 3 sene muhteşemdi. Üç şampiyonluk yaşadık, 5. yıldızı aldık. Onlara en güzel şekilde veda ediyoruz." diye konuştu.
Tecrübeli teknik adam, yeniden kupa kaldırma sevinci yaşadıklarını aktararak "Büyük Galatasaray taraftarına teşekkür ediyorum. Son maç olmasına rağmen stadı yine doldurdular, takımı desteklediler.
Maçtan sonra beklediler, hep beraber tekrar şampiyonluğu kutladık. Hafızalarımızdan silinmeyecek bir gece daha yaşadık. Bu organizasyonu yapan Galatasaray Kulübü Yönetim Kuruluna ve başkanımıza, teşekkür ediyorum. Büyük Galatasaray taraftarı, Galatasaray'ın büyük oyuncularıyla muhteşem bir son yaptı." ifadelerini kullandı.
Okan Buruk, gelecek sezon 26. şampiyonluğu kovalayacaklarını dile getirerek "Önümüzdeki sezona ağustostan itibaren başlayacağız. Hedefimiz 26. şampiyonluk olacak. Şimdiden çalışmalarımızı yapacağız. Taraftarımız bize, başkanımıza ve yönetimimize güvensin. İnşallah onların yüzünü kara çıkartmayacağız.
Başta Muslera ve Mertens olmak üzere bu sezon emek veren bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum. Hepsi bizim için çok önemli. Yolları açık olsun. İnşallah bir gün Galatasaray ile yolları kesişecektir. Onlar bu ailenin önemli parçaları." değerlendirmesinde bulundu.