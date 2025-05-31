Okan Buruk’tan flaş Rafa Silva açıklaması

Başta Muslera ve Mertens olmak üzere bu sezon emek veren bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum. Hepsi bizim için çok önemli. Yolları açık olsun. İnşallah bir gün Galatasaray ile yolları kesişecektir. Onlar bu ailenin önemli parçaları." değerlendirmesinde bulundu.



