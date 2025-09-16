Okan Buruk’tan Frankfurt maçı için sürpriz karar: Yıldız futbolcu yedek kulübesine!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi’nde Perşembe günü oynayacakları Eintracht Frankfurt maçı için sürpriz bir hamleye hazırlanıyor. Yeni transferden vazgeçmeyen Buruk, takımın gizli lideri olarak gördüğü ismi orta sahada ana plana yerleştirecek. Eyüpspor maçında ilk 11’de olan bir oyuncu ise yedek kulübesine çekilecek. İşte detaylar.

1 /7 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa arenasında da yeni transfer İlkay Gündoğan'dan vazgeçmeyecek.



2 /7 Eyüpspor maçında sarı kırmızılı forma ile ilk maçına çıkan İlkay, Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül perşembe akşamı oynanacak Eintracht Frankfurt deplasmanında ilk 11'de yer alacak.



3 /7 Bundesliga'da elde ettiği başarılar ve Alman futbolunu da yakından tanıyan İlkay, Şampiyonlar Ligi'nde de orta sahada takımın gizli lideri olarak sahne alacak.



4 /7 Çünkü Buruk aynı zamanda Şampiyonlar Ligi kupası sahibi tecrübeli isme çok fazla güven duyuyor.



5 /7 Okan Buruk, dev arenadaki ilk sınavda hem liderliğin hem de topun İlkay'da olmasını istiyor.



6 /7 Bu doğrultuda sarı kırmızılı teknik adam Gündoğan'ı ana planda tutarken orta sahada değişim yapacak.

