Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Okan Buruk’tan Frankfurt maçı için sürpriz karar: Yıldız futbolcu yedek kulübesine!

Okan Buruk’tan Frankfurt maçı için sürpriz karar: Yıldız futbolcu yedek kulübesine!

10:2416/09/2025, Salı
G: 16/09/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi’nde Perşembe günü oynayacakları Eintracht Frankfurt maçı için sürpriz bir hamleye hazırlanıyor. Yeni transferden vazgeçmeyen Buruk, takımın gizli lideri olarak gördüğü ismi orta sahada ana plana yerleştirecek. Eyüpspor maçında ilk 11’de olan bir oyuncu ise yedek kulübesine çekilecek. İşte detaylar.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa arenasında da yeni transfer İlkay Gündoğan'dan vazgeçmeyecek.


Eyüpspor maçında sarı kırmızılı forma ile ilk maçına çıkan İlkay, Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül perşembe akşamı oynanacak Eintracht Frankfurt deplasmanında ilk 11'de yer alacak.


Bundesliga'da elde ettiği başarılar ve Alman futbolunu da yakından tanıyan İlkay, Şampiyonlar Ligi'nde de orta sahada takımın gizli lideri olarak sahne alacak.


Çünkü Buruk aynı zamanda Şampiyonlar Ligi kupası sahibi tecrübeli isme çok fazla güven duyuyor.


Okan Buruk, dev arenadaki ilk sınavda hem liderliğin hem de topun İlkay'da olmasını istiyor.


Bu doğrultuda sarı kırmızılı teknik adam Gündoğan'ı ana planda tutarken orta sahada değişim yapacak.


Frankfurt maçında bu defa Eyüpspor mücadelesinde kulübede yer alan Lemina, Gabriel Sara yerine ilk 11'de forma giyecek.


#Okan Buruk
#Frankfurt
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, ne zaman meclise gelecek?