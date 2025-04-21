Okan Buruk’tan şampiyonluk açıklaması

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un bu maç sonrasında şampiyonluk yorumu dikkat çekti. İşte detaylar.
Fenerbahçe, Kayserispor karşısında iki önemli puan kaybedince Galatasaray'da adeta bayram yaşandı.
Temkinli olan teknik direktör Okan Buruk'un futbolcularını ikaz ettiği öğrenildi.
Başarılı teknik adam, Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası, "Henüz biten bir şey yok. Sezonun ilk yarısında sekiz puan fark olmuştu.
Sonrasında üç puana kadar fark indi. Daha şampiyonluğu garantilemedik. Kalan maçlarımızda hiç avantajımız yokmuş gibi işimizi ciddi tutacağız.
Önceki haftalarda oluşan rehavete bir daha girmeyelim" sözlerini kullandı.